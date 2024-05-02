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        Haberler Gündem Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK Seçim sandık görevli ücretleri ödeme tarihleri

        Seçim paraları ne zaman yatacak? 2024 YSK Seçim sandık görevli ücretleri ödeme tarihleri ne zaman?

        Yerel seçim sonrası sandıklarda görevli olan vatandaşlar seçim sandık görevli ücretlerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlisi ücretleri sandık kurulu başkanına, sandık memurlarına, parti üyelerine ve bina sorumlularına olmak üzere farklı ödeme yapılacak. Peki Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK Seçim sandık görevli ücretleri ödeme tarihleri ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:33
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        Sandık görevli ücretleri gündemde yer almaya devam ediyor. Yerel seçim sonrası yerel yöneticisini belirleyen vatandaşlar seçim parasının ne zaman yatacağını sorguluyor. Daha önceki seçimlere baktığımızda seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Şimdi ise 31 Mart sandık görevli ücretleri ödeme tarihine çevrildi. Peki 2024 YSK Seçim sandık görevli ücretleri ödeme tarihleri ne zaman?

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        SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

        Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

        2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

        Sandık memurlarına 2.088 TL,

        Partili üyelere 1.044 TL,

        Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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        SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşmesi ve ödemeler elden yapılmayacağı tahmin ediliyor. Detaylar netlik kazandıkça haberimizde yer alacaktır.

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