1 Nisan okullar tatil mi

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Seçim sonrası okullar tatil mi sorusu, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, seçim sonrasından dolayı 1 Nisan'da okullar tatil mi? İşte cevabı...

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürecektir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için ortamın eski haline getirilmesi gerekir. Ama bunun için yeterli bir zaman bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklar.

1 NİSAN RESMİ TATİL MİDİR?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer çalışanlar görevlerine 1 Nisan Pazartesi günü devam edecektir.