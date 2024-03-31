31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları Habertürk TV'de canlı takip edilebilecek!
Türkiye, Yerel Seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. 61 milyondan fazla seçmen 31 Mart 2024 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. 17.00'de sandıkların kapanıp oy sayım sürecine geçilmesiyle 31 Mart 2024 seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. Yerel Seçim sonuçları Habertürk TV'den canlı takip edilebilecek. İşte, 2024 seçim sonuçları Habertürk canlı yayın izle ekranı...
Türkiye, belediye başkanları, muhtar, genel meclisi üyeleri ile belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gidiyor. YSK seçim takvimine göre; 31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenen Yerel Seçimlerde oy verme işlemi doğu illerinde 16:00'ya ve diğer illerde 17.00'ye kadar gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen Yerel Seçim sonuçları canlı olarak Habertürk TV'den takip edilebilecek. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları Habertürk TV canlı yayın ekranı...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇMENLER 4 TANE OY VERECEK!
Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİM SONUÇLARI ANBEAN HABERTÜRK TV'DE
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu 32 doğu ilinde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2024 Yerel Seçimi sonuçları da Habertürk TV ekranlarından anbean, canlı olarak takip edilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçlar gelecek.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ