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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.

Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmeliyiz. 5'te 3 çoğunluk sağlanamazsa Anayasamız gereği Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verecektir. Bunun ardından da 60 günlük süre işlemeye başlayacaktır. Muhalefet ipe un sermezse uzlaşma sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı elinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaktır. Sandık er meydanıdır. Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım.

MHP'DE SEÇİM HAZIRLIKLARI

Biz Cumhur İttifakı çatısı altında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme ve Lider Ülke Türkiye'ye ulaşmaya söz veren vatan ve millet sevdalısıyız. Seçimlere tüm imkanlarımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duranların çalımını bozmak için milletimizle tek yürek oluyoruz.

Toplumun bütün kesimleriyle görüştük, dertleştik, sözleştik. Dostlarımızı sevindirdik, düşmanları üzdük. Nefes alır gibi çalışacağız. MHP ile Cumhur İttifakı'na verilecek her destek Türkiye'yi kanatlandıracaktır. MHP ve Cumhur İttifakı Türk-İslam medeniyetinin ümididir. Bizim ittifakımız ve davamız umuttur, huzurdur, gelişmedir, kaynaşmadır, gelişmedir, Türk milletinin ta kendisidir.

MHP mensuplarının bütün tahrik ve tertiplere, iftira ve fitnelere karşı dikkatli ve uyanık olması beklentimdir. Hiçbir arkadaşım böylesi operasyona, saldırıya eyvallah etmemelidir. Onların nifak madeni varsa bizim de çelik gibi imanımız vardır.

1969 yılının soğuk bir kış günü, Adana'da spor salonunda toplanan mücadele insanlarının açtığı yolda 54 yıllık muhteşem yolculukta erişilen merhale gurur vericidir. MHP'nin her bir ferdi, büyük Türk milleti için kalkınma ve demokrasi mücadelesini ilelebet sürdürecektir. Haklı mücadelemizden asla dönmeyeceğiz.

2023 seçimleri istiklalimizi korumak için Cumhur İttifakı ile dış güçlere bel bağlamış zillet ittifakı arasında geçecektir. Ne tarihimizi ne coğrafyamızı ne kimliğimizi değiştirme amacı isteğindeyiz. Artık CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı kaostur, kangrendir, karamsarlık siyasetidir. Her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyuttadır.

KILIÇDAROĞLU VE BABACAN'A SERT TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarını ve sınırlarını kendi milli gücüyle oluşturmuş bir millettir. Bu özgüven Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde imha edilmek istenmektedir.

Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi, terörle mücadeleden ödü patlayan, kabuslar yaşayan mankurt bir siyasetçinin ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Fırtına Obüs'lerinden rahatsızlık duyan bu milletin evladı olamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, Kızılelma'dan, Tayfun füzelerinden ve silah sanayi ürünlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir.

El alem bize gıpta ile bakarken zillet ittifakının niyetleri husumet alametidir. Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP'nin müktesebatını yok saymaktır. Bu zihniyetin anlayışı rejim ve devlet krizi çıkarmaktır. Kılıçdaroğlu istese de istemese de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte birlikte ve dayanışma ruhu hakimdir.

Vesayet demek CHP yönetimi demektir. Kenan Evren kafası Kılıçdaroğlu kafasıdır. Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken diğer tarafta Türk askerini rencide etmektedir. Kılıçdaroğlu HDP/PKK'yı aklarken TSK'yı terbiyesizce hedef almaktadır.

HDP'NİN KAPATILMASI

Demiş ki 'Siyasi partiler kapatılamaz, Hazine yardımı kesilmesi demokrasi dışıdır'. Teröre yardım ve yataklık yapan HDP kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın, daha çok mermi almaları mı sağlansın? HDP'nin kapatılması adalet ve demokrasi onurudur.

Başörtüsü sorununun Anayasal güvence konusunda açık tarafız, sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesinin destekçisiyiz.