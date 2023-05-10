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Seçimlerde kaç ittifak var, seçim ittifakları kimler?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine kısa bir süre kala ittifak yapan partiler gündemi meşgul etmeye başladı. Partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sunarken, genel seçimlere tek başına ve bir ittifak ile birlikte katılım sağlayacak olan siyasi partiler netlik kazandı. İşte YSK ile 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ittifak yaparak katılan partiler...

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  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs tarihinde milyonlarca seçmen genel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Seçimlere 36 siyasi partinin katılanacağını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ittifak oluşturan partileri duyurdu. Peki, " Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?" İşte genel seçimlere ittifak dahilinde katılan siyasi partiler...
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    SEÇİMLERDE KAÇ İTTİFAK VAR?

    14 Mayıs'ta yapılacak seçime milletvekili geçici aday listesi veren 26 partiden 13'ü tek başına, 13'ü ise ittifaklar adı altında girecek.
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    SEÇİM İTTİFAKLARI HANGİ PARTİLER?

    Cumhur İttifakı'nda 4 parti kendi logosuyla pusulada

    Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.

    Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında bulunmayacak.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    Pusulada Millet İttifakı bölümünde iki parti

    "Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu.

    İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı.

    Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    HDP ve EMEP de oy pusulasında yok

    Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararını içeren protokolü YSK'ye sunmuştu. Ancak 1 Nisan tarihli dilekçesiyle EMEP ittifaktan çekilme kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşil Sol Parti ile TİP arasında devam etmesine karar verildi.

    Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. YSK'ya bu kapsamda dilekçe veren HDP, oy pusulasında yer almayacak. Seçime yine bu ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan EMEP de pusuladan çıkarıldı.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    Ata ittifakı 2 parti

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol ile bu protokolün milletvekili aday listeleri de YSK'ye ayrı ayrı teslim edildi.

    "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime girme kararı alan Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti de listelerini ayrı ayrı YSK'ya sundu.

    YSK'daki kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması belirlenmişti ancak milletvekili geçici aday listesi vermeyen veya liste verip eksikliklerini süresinde tamamlamayan partilerin listeden çıkarılması sonrası oy pusulası yeniden şekillendirilecek.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    Pusulada 26 partinin amblemi yer alacak

    Böylece seçime, 26 partiden 13'ü tek başına, 13'ü ise ittifaklar adı altına katılıyor.

    Milletvekili aday listesi vermeyen ve oy pusulasına yazılmayacak DSP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek, DP, EMEP ve HDP'nin eklenmesiyle toplam 21 siyasi parti, 5 ayrı ittifak altında yarışacak.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    YSK'ya geçici aday listesini sunan partiler şöyle:

    "Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi."

    Siyasi partiler ve ittifakların seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri de kurayla belirlendi.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    En az 41 seçim çevresinde liste vermeyen oy pusulasında yok

    YSK'ye, dün geçici aday listesini sunmayan veya en az 41 seçim çevresiyle ilgili liste vermeyen partiler oy pusulasından çıkarılacak.

     
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 seçim ittifakları hangi partiler?

    Kurul, partilerin dün sundukları geçici aday listelerini incelemeye başladı. İncelemelerin ardından siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri 14 Nisan Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor, bu sürecin ardından oy pusulalarına son şekli verilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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