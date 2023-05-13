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Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de bazı partiler ittifak ile seçimde yer alacak. Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla seçimde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yer alıyor. İşte "Seçimlerde kaç ittifak var?" sorusunun yanıtı...

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  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor?

    14 Mayıs seçimlerinde bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Peki, Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor?

    HANGİ PARTİLER İTTİFAK YAPARAK SEÇİME GİRECEK?

    Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor?

    "Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor?

    Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi de (EMEP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla katılma kararını içeren protokolü YSK'ye 24 Mart'ta sundu. "Emek ve Özgürlük İttifakı" içinde yer alan ve Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.
  • Seçimlerde kaç ittifak var? 14 Mayıs 2023 Seçimde kaç parti ittifak yapıyor?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol de aynı gün teslim edildi. Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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