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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Seçkin Özdemir, uzun bir aradan sonra Etiler'de görüntülendi. Bir alışveriş merkezinin otoparkında objektiflere yansıyan Seçkin Özdemir, muhabirlere "Sosyal mesafemizi koruyalım" uyarısında bulundu.

"SENİ BURADAN ALMAK ZORUNDAYIM"

Özdemir, kendisini kaputun üzerinde yatarak bekleyen kediyi, "Alışverişim bitti dostum. Çok rahatsın ama seni buradan almak zorundayım maalesef" diyerek inmeye ikna etmeye çalıştı.

Kediyi sevdikten sonra yere koyan Seçkin Özdemir, "Alışveriş için çıkmam gerekiyordu. Arkadaşlar herkes dikkatli olsun, birlikte aşacağız. Sizin işiniz de zor, dikkat edin" diyerek aracına bindi.

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