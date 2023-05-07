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Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı

Türkiye'nin dört bir yanında 60 milyondan fazla vatandaşımızın hangi sandıkta oy kullanacağı ile ilgili resmi açıklama sonrası seçmen kağıdı olmadan oy verilip verilmeyeceği de gündem oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde oy kullanacak vatandaşların merak ettiği soruya dair bilgiler ve e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı...

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  • Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı 2023! Seçmen kağıdı şart mı?

    2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım sürerken her geçen gün yeni gelişmeler de yayınlanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin en çok merak edilen sorulardan biri olan seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusunun yanıtını derledik. İşte, ayrıntılar...
  • Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı 2023! Seçmen kağıdı şart mı?

    SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

    Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

     
  • Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı 2023! Seçmen kağıdı şart mı?

    e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

    Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.
  • Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı 2023! Seçmen kağıdı şart mı?

    HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.
  • Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı 2023! Seçmen kağıdı şart mı?

    YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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