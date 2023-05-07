2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım sürerken her geçen gün yeni gelişmeler de yayınlanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin en çok merak edilen sorulardan biri olan seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusunun yanıtını derledik. İşte, ayrıntılar...