SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardımı nedir, kimlere verilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin Mart ayında yapılması bekleniyor. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldiği biliniyor. SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor. Peki SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, Mart SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED yardımı nedir, kimlere verilir?
SED yardımı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilen ödemeler SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Peki SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, Mart SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte, SED yardımı ödemeleri ile ilgili bilgiler…
SED YARDIMI 2024 NE KADAR OLDU?
Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarı merak konusu.
İhtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere ekonomik destek sağlamak için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkıyor olacak. İlgililer, il Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
2024 MART SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirmişti.
Ancak mart ayı SED ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SED YARDIMI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.