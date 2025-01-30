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        Haberler Objektife Takılanlar Seda Akman: 14 Şubat anlamlı gelmiyor - Magazin haberleri

        Seda Akman: 14 Şubat anlamlı gelmiyor

        Ünlü oyuncu Seda Akman, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında, "Sevgilim varken de kutlamıyorum. 14 Şubat anlamlı gelmiyor, saçma geliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:03
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        "14 Şubat anlamlı gelmiyor"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Akman, Etiler'de görüntülendi. SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan oyuncu; "İş güzel, ekip ve oyuncu arkadaşlarımız da güzel" dedi. Tecrübeli ve genç isimlerin kadroda yer almasının hatırlatılması üzerine Akman; "Hepimiz birbirimizden faydalanıyoruz. Setin enerjisi iyi" ifadelerini kullandı.

        Seda Akman, 'Deha'da Aysel karakterine hayat veriyor.

        Seda Akman, dizi sürelerinin uzun olması hakkında ise "Keyif almaya çalışıyoruz. Sohbet edip, karavanda kitap okuyoruz" dedi.

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        Bir dönem adı Cem Yılmaz ile anılan Seda Akman; "Bununla ilgili cevap verdim. Başarılı insan. İlişkim olsa göğsümü göre göre ortaya çıkardım. Hayatımda kimse yok. Çok şükür, böyle iyiyim" açıklamasını yaptı.

        Seda Akman ile Cem Yılmaz, 2022'de Arnavutköy'de görüntülenmişti.

        Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla ilgili sorular üzerine; "Sevgilim varken de kutlamıyorum. Bana saçma geliyor" dedi.

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        Seda Akman, Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak ise "Onunla ilgili söyleyecek bir şey yok. Beni ilgilendirmiyor. Sadece üzgünüm" açıklamasını yaptı.

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        #seda akman
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