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HaberlerBiyografiSeda Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir?
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Seda Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı Psikolog

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Seda Akman oldu. Ünlü oyuncu Seda Akamn'ın Masumlar Apartmanı'na katılacağı öğrenilince hayatı ve dizileri araştırılmaya başladı. Masumlar Apartmanı'nda bir psikiyatristi canlandıracak olan Seda Akman kimdir? Seda Akman kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

Seda Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir?

Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuna dahil olan Seda Akman araştırılıyor. En son Sol Yanım dizisinde görülen Seda Akman'ın hayatı ve oynadığı diziler merak konusu oldu. Seda Akman kimdir? Seda Akman kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

Seda Akman kimdir?

13 Ocak 1978 yılında Kütahya şehrinde doğan Seda Akman, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır.

1998 yılında Miss Palmolive seçilen Akman, ardından Miss İntercontenental yarışmasında dördüncü oldu. 1999 yılında Best Model Turkey yarışmasına katılan Akman, Best Foto Model seçildi.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura filmiyle başlayan Akman, ardından Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atısı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Ölümsüz Aşk, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi başarılı dizi ve filmlerde rol almıştır.

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