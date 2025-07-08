Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya, başrollerinde yer aldıkları 'Gelin Takımı 2' adlı filmin çekimleri için bir süredir Ege bölgesinde bulunuyordu.

Nilperi Şahinkaya - Seda Bakan

Filmin çekimleri Fethiye'de tamamlandı. Seda Bakan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seda Bakan, ekip arkadaşları; Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya ile olan fotoğraflarını yayımladı.

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Ecem Erkek

Set fotoğraflarını yayımlayan Seda Bakan, fotoğraflarında "Çok güzeldin Fethiye" ifadelerine yer verdi.

Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve Şebnem Bozoklu