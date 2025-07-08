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        Haberler Magazin Seda Bakan: Çok güzeldin Fethiye! Gelin Takımı 2'nin çekimleri tamamlandı - Magazin haberleri

        Seda Bakan: Çok güzeldin Fethiye

        Kadrosunda; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Emrah Altıntoprak ve Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı 'Gelin Takımı 2' adlı filmin çekimleri Fethiye'de tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:21
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        "Çok güzeldin"
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        Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya, başrollerinde yer aldıkları 'Gelin Takımı 2' adlı filmin çekimleri için bir süredir Ege bölgesinde bulunuyordu.

        Nilperi Şahinkaya - Seda Bakan
        Nilperi Şahinkaya - Seda Bakan

        Filmin çekimleri Fethiye'de tamamlandı. Seda Bakan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Seda Bakan, ekip arkadaşları; Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya ile olan fotoğraflarını yayımladı.

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        Ecem Erkek
        Ecem Erkek

        Set fotoğraflarını yayımlayan Seda Bakan, fotoğraflarında "Çok güzeldin Fethiye" ifadelerine yer verdi.

        Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve Şebnem Bozoklu
        Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve Şebnem Bozoklu
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        #Seda Bakan
        #şebnem bozoklu
        #Ecem Erken
        #nilperi şahinkaya
        #gelin takımı 2
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