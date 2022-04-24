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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Seda Bakan, dün akşam müzisyen eşi Ali Erel ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor" dedi

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  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan (36), geçtiğimiz gün eşi müzisyen Ali Erel (38) ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    Basın mensupları ile sohbet eden çift, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.
  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    "YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

    Karnının belirgin olduğu bu kareyi yayınlayan Bakan, gönderisine "Yeni kız bebek yükleniyor… Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düşmüştü.
  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    "İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI"

    Samimi açıklamalarda bulunan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum, o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    "AİLEMİ GENİŞLETMEK İSTEDİM"

    Ekranlara bir süre daha ara vereceğini belirten Seda Bakan, "Ailemi biraz daha genişletmek istedim ama kızım dünyaya gelince artık işlere hızlı bir dönüş yapacağım." demişti.
  • Seda Bakan: Hamilelik güzel geçiyor

    2014 YILINDA EVLENMİŞTİ

    Öte yandan müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 2019'da da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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