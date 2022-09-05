Seda Kurt'un katili Gürcistan'da cezaevinde öldürüldü!

Bedia Akar

"İLAHİ ADALETE İNANIRIM"

DHA'ya konuşan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. Küçük kızı anne diye ağlarken, onun serbest dolaşmasını kabullenemiyordum. İlahi adalete inanırım. Katil bulunana kadar üzerimdeki tişörtü çıkarmayacağım demiştim. Katil çıktı, artık bu tişörtü kaldırıyorum. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü" dedi. Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ise katil zanlısının yakalanması için uzun süre mücadele ettiklerini belirterek, "Görgü tanığını Batum'dan Türkiye'ye getirdik, ifadesi alındı. Son duruşmada mahkemeye sunarak sanığın Türkiye'ye iade edilmesini istedik. Failin ifadesi alınamadan öldüğünü duyduk. Buna önce inanmadık çünkü, Cem Garipoğlu davası örneği var. Olayın aydınlatılmasını istedik. DNA testlerinin yapılmasını istedik. Tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Süreci takip etmeseydik, bu kadın cinayeti failinin nerede olduğunu, ölüp ölmediğini bile bilmeyecektik. Kadınları koruyan yasaya ve bir politikaya ihtiyacımız var. Her gün kadınlar yüksek binalardan düşüp öldü deniliyor. Kadınlar plaza ve evlerinde öldürülüyor. Can güvenliğimiz yok. Her sokakta tedirgin yürüyoruz. Seda da en güvenilir kabul edilen yerlerden birinde, evinde öldürüldü. Burada iyi hal indirimiyle, birkaç yıl içerisinde çıkabilirdi. Bugünkü duruma ne sevinebiliyoruz, ne de üzülebiliyoruz" diye konuştu.