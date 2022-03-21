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Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

Seda Sayan, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Ünlü şarkıcıya serenat yapan Ökten, Sayan'a olan aşkını da haykırdı

HABERTURK.COM
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seda Sayan, Beyoğlu'nda sahne alacak olan sevgilisi Çağrı Ökten’i dinlemeye gitti. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Sayan, mekana girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

    Muhabirlerin, "Efendim hayırlı olsun. Evlilik teklifi de aldınız. Neler söylemek istersiniz?" sözlerine yanıt veren ünlü şarkıcı, "Çok teşekkür ederim, hep mutlu olalım. Siz de mutlu olun." dedi.

    Düğün tarihini de açıklayan Seda Sayan, "20 Mayıs'ta Prag’da evleneceğiz." ifadelerini kullandı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    "ESKİ SEVGİLİ" SORUSUNA YANIT YOK

    Ayrıca Çağlar Ökten'in Lara Şehiroğlu ile olan 4 yıllık birlikteliğini Seda Sayan’ın albüm vaadi sebebiyle bitirdiği iddia edilmişti. Dedikoduların çıkması üzerine de Ökten’in eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği söylenmişti.

    Sayan, konuyla ilgili sorulara, "Teşekkür ederim." demekle yetindi. Sorulara cevap vermeyen şarkıcı, mekana girene kadar bağırarak şarkılar söyledi.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    AŞKINI HAYKIRDI

    Sahne alan Öktem ise gecede aşka geldi. Kendisini en önde dinlemeye gelen Sayan’a şarkılar söyleyen Çağrı Öktem, "Aşkım... Haykırmak istiyorum resmen herkese; aşkımsın sen!" diyerek, sevgisini haykırdı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    ŞAŞIRTICI İDDİALAR

    Öte yandan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan ve müstakbel eşiyle ilgili şoke eden iddialar ortaya atılmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    Sayan'ın nikah masasına oturmaya hazırlandığı Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.

    İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım." vaadinde bulunmuştu. Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrılmıştı. Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    "ÇAĞLAR'I TANIMIYORSUNUZ!"

    Çıkan iddiaların ardından Seda Sayan, müstakbel eşi ve kendisiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuşmuştu.

    Sayan, "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret. Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz! Çok iyi müzisyen ve öğretmen aynı zamanda. Ben albümü bir tek Çağlar'a değil, daha önce de söylemiştim aynı albümün startını verdim." demişti.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    "BEN BEKAR BİR ERKEK TANIDIM"

    Seda Sayan, Çağlar Ökten'in resmi nikahlı eşinden 5 yıl önce boşandığının da altını çizmişti. "Beni ilgilendiren bir şey daha var, ona da cevap vereyim. Ben bekar bir erkek tanıdım. 5 yıl önce resmi evliliğini noktalamış, 11 yaşında bir çocuğu olan bir erkekle evleniyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    "BU AŞKA SİZ DE ŞAHİTSİNİZ"

    Ünlü şarkıcı, sunucusu olduğu programda samimi açıklamalarda bulunarak Ökten'den aldığı evlilik teklifini de anlatmıştı.

    Bir hayli neşeli olan Sayan, "14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek; evet! Bu aşka siz de şahitsiniz!" şeklinde konuşmuştu.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    "EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

    Seda Sayan, daha önce Show TV'nin sevilen programı 'Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    GİZLİCE BAŞLADI, GİZLİCE SONA ERDİ

    Öte yandan Seda Sayan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı. 6 yıl süren beraberlik sonunda gelen bu ilişki, yine gizli bir şekilde sonlanmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

    İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Seda Sayan, eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bırakmıştı. Sayan'ın bu ilişkiden Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya gelmişti.

    İkili, 1995 yılında yollarını ayırmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    TRAFİKTE TANIŞTI

    Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım." demişti. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    UZUN SÜRMEDİ

    Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı.
  • Seda Sayan'a, Çağlar Ökten'den ilan-ı aşk!

    Seda Sayan, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı ile Şan, 2010'da boşanmıştı.

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