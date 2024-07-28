Seda Sayan'dan Harun Akaröz acısı: Melek oldun annem
Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü; "Harun'um nur içinde yat. Zaten melek gibiydin melek oldun annem" sözleriyle dile getirdi
Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, dün 47 yaşında hayata veda etti.
Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikâyet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
"HARUN'UM NUR İÇİNDE YAT"
Safiye Soyman ile yediği içtiği ayrı gitmeyen Seda Sayan, aldığı acı haberin ardından sosyal medya hesabından Harun Akaröz ile daha önce çektirdiği bu fotoğrafı "Harun'um nur içinde yat. Zaten melek gibiydin melek oldun annem" notuyla yayımladı.
Safiye Soyman'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Acı kaybımız... Safiye Soyman'ın biricik sevgili oğlu, Ümran Akaröz'ün kıymetli kardeşi, Ali ve Süha'nın sevgili dayıları Harun Akaröz'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumun cenazesi 28 Temmuz Pazar günü (bugün) Gündoğan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedilecektir. Acımız büyüktür. Allah rahmet eylesin. Ailesi...
Öte yandan yurt dışında olduğu bilinen Seda Sayan'ın ise cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.