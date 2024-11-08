Seda Sayan'ın annesi yoğun bakımda
Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar hastaneye kaldırıldı. Sayan, annesinin yoğun bakıma alındığını duyurdu
Giriş: 08.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:33
Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, hastanede tedavi altına alındı.
Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" dedi.
Seda Sayan, annesinin yaşadığı sağlık sorunlarına dair detay vermedi.
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