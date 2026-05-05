Seda Sayan, Erol Köse'yi nasıl dövdüğünü anlattı: Kafasına patlattım

Ünlü yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026’da 16’ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşındaki Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öğrenilmişti.

Magazin dünyasında sık sık polemikleriyle gündeme gelen Köse’nin, Seda Sayan ile yaşadığı tartışma da uzun süre konuşulmuştu. Sayan, Köse’nin vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama zamanında çok beddua ettim. Ne diyeyim…" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇANTAYLA KAFASINA PATLATTIM"

Seda Sayan, Kafa TV’deki programında kendisine yöneltilen, "Birisini dayanamayıp dövdünüz mü?" sorusuna yanıt verdi. Sayan, "En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, hem de ağır; kafasına patlattım herifin. Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe... Döverim ha, pis döverim" şeklinde konuştu.

"Sinirlenip ters yaptığınız biri oldu mu?" sorusu üzerine ise Sayan: Yaptım, hem de bayağı dövdüm. Adam sarhoştu, işime de geldi. Güzel dövdüm onu ama arkadaşımı hırsızlıkla suçlamıştı.

SEDA SAYAN İLE EROL KÖSE ARASINDA NELER YAŞANDI?

Sosyal medya platformu X'te ünlü isimler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında onlarca dava açılan Erol Köse, 15 yıl önce Seda Sayan ile tartışmıştı. Sayan, geçmişte çekilen bazı fotoğraflarını X hesabında yayınlayan Köse için 'örtülü şantaj' iddiasıyla 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmış ve mahkeme kararıyla Erol Köse'ye tedbir kararı koydurmuştu.

2011'de gerçekleşen Cenk Koray Ekran Ödülleri gecesinde karşılaşan ikili arasında yaşananlar magazin tarihine damgasını vurmuştu. Sayan, önce suratına tükürdüğü Erol Köse’ye çantasıyla da vurdu. Seda Sayan’ı masasına toplanan gazetecilere şikâyet eden Köse, "Seda Sayan, bana, aileme, sülaleme hakaretlerde bulundu. Ben oturduğum yerden bile kalkmadım" demişti.

Daha sonra Seda Sayan ödül almak için sahneye çıkarken, Erol Köse de mekândan ayrıldı. Kapıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Köse, o sırada menajer Stelyo Pipis’e dönerek, “Kameralar önünde şov yapıyorsun” diye bağırdı. Bunun üzerine Pipis’in yanında çalışan Osman adlı genç, Köse’ye yumruk attı. Arbedede gömleği yırtılan Köse, yanındakilerle birlikte otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

"İNTİHAR ET!"

Seda Sayan sonrasında sunuculuğunu yaptığı programda Köse'ye yönelik sert ifadelerini sürdürdü. Sayan, "Ben aslan gibi ortadayım. Git intihar et be! Yediğim kabımı pislemem be ne olursa olsun. Git ulan kendini as. Ben asarım kendimi, öyle bir kadınım biliyor musunuz?" dedi.

"KÜSLÜK ARTIK YOK, KÜSLÜK AYIPTIR"

Erol Köse ve Seda Sayan'ın sosyal medyada başlayan kavgası, 2012'de Köse'nin özür açıklamaları üzerine tatlıya bağlandı. Seda Sayan, "Dal rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere" diyerek, kırgınlığının geçmediğini ifade etti. 2021'de de Sayan, “Küslük artık yok, küslük ayıptır... Çoluğa çocuğa iyi örnek olmak lazım” diyerek, yıllardır süren dargınlığı bitirdiğini söylemişti.