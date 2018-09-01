Hürriyet'te yer alan habere göre, Seda Tosun, 'Anlaştığım bir proje vardı ancak son dakika kararı ile içerisinde bulunmaktan vazgeçtim. Aslında tam olarak vazgeçtiğimde söylenemez ancak bir şekilde proje dışında kalmam gerektiğini hissettim. Bizde hazır böyle bir boşluk yakalamışken düğün tarihimizi öne almayı kararlaştırdık.' dedi.

Tosun, Mucize 2 filmi ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Tosun, şunları söyledi:

'Ne olduğunu ben de anlamadım. Yapımcımız önce benimle bir sözleşme imzaladı. Sonra okuma provaları arefesinde beni ofise çağırıp başka biri ile anlaştıklarını söyledi. Saygı duyuyorum. Zaten filmdeki tüm karakterler hemen hemen değişti. Yeni açıklanan kadrodaki herkese sonsuz saygım var ancak ilk filmi izleyenler serinin ikinci filminde biraz bocalayabilirler. Mucize 2 bir devam filmi olma özelliğini bu açıdan kaybetti. Ben zaruri nedenler dışında kadro erozyonuna karşıyım. Beğenilen ve kabul gören bir yapımın iskeleti ile oynamak ne kadar doğru bilemiyorum. Keşke böyle yapacaklarına yen bir film çekselerdi.'

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