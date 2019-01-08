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Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama da yapan başarılı sanatçı; ''Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Bizde bu bağlamda minikte olsa bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize.'' ifadelerini kullandı.