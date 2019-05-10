Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sedanur davası, 'güvenlik' nedeniyle Yozgat'ta görülecek

DHA

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın davası güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Küçük kızı cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kars Sedanur Güzel


Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sedanur Güzel köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi.

Kağızman Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, sanıkların ortak hareket ederek, çocuk yaştaki Sedanur Güzel'i erik toplamak için Paslı Köyü'nde bulunan ağaçlık alanda kandırıp, kaçırarak hürriyetinden yoksun kıldıkları, olayın devamında da cinsel saikle hareket ettikleri ve bu eylemlerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu oluşturduğuna işaret edildi. İddianamede, "Sanıkların tüm bu aşamalarda birbirlerini engellemek yerine olay yerine birlikte gitmek, ayrı ayrı cinsel istismarda bulunmak ve öldürmek amacıyla darp etmek suretiyle eylemler üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden 'kasten öldürme' iradesiyle hareket ettikleri değerlendirilmektedir" denildi.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettikten sonra Adalet Bakanlığı'na başvurarak, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile naklini istedi. Mahkemenin talebini inceleyen bakanlık, Sedanur'u öldüren sanıkların Yozgat Ağır Ceza Mahkmesi'nde yargılanmasını uygun buldu. Bakanlığın nakil kararı üzerine Sedanur Güzel, dosyası Yozgat'a gönderildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye-İran sınırında terör saldırısı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı!
GÜNDEM1 asker şehit, 1 asker yaralı!
ÖGG 81. dönem sınav sonuçları bugün açıklanıyor! ÖGG 2019 sınav sonuçları sorgulama sayfası
GÜNDEMDikkat! Sonuçlar bugün açıklanıyor
Cuma Hutbesi 10 Mayıs 2019! Diyanet Cuma Hutbesi "Ramazan ve İnfak"
GÜNDEMCuma Hutbesi 10 Mayıs 2019!
Van’da terör operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle imha edildi
GÜNDEMTeröristlerin malzemeleri böyle imha edildi!
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
GÜNDEMİzmir'de FETÖ operasyonu: 20 askere gözaltı
Tapu'da rüşvet operasyonunda 6'sı tapu memuru 14 kişi tutuklandı
GÜNDEMTapu'da rüşvete 14 tutuklama
'Can sıkıntısı' diyen olmuştu, o öğretmenler şimdi yandı
GÜNDEM'Can sıkıntısı' diyen olmuştu, o öğretmenler şimdi ...
Diyanet İşleri: Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır?
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır?
Cuma Suresi nedir? Cuma Suresi anlamı
GÜNDEMCuma Suresi anlamı
İzmir Cuma namazı saat kaçta? 10 Mayıs Diyanet, İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEM10 Mayıs İzmir Cuma namazı saat kaçta?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X