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Sedanur Güzel'in cansız bedeni bulundu! Türkiye'yi yasa boğan gelişme...

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cansız bedenine 7 gün sonra ulaşıldı. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'ün otopsisi ile ilgili Vali Rahmi Doğan, twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ardından Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de Sedanur Güzel ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklamalar

24.09.2018 - 10:51 | Güncelleme:

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra dün cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında 6 saat süren otopsinin ardından Kağızman'a getirilerek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedanur Güzel'in cenazesi, sabah saatlerinde alınarak köyüne götürüldü.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından küçük kızın cenazesi, köy mezarlığına getirildi. Burada Sedanur'un, fenalık geçirerek bayılan bazı yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kılınan cenaze namazının ardından 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, dualarla toprağa verildi. Anne Handan ve baba Abdullah Güzel gözyaşları içinde en büyük kızlarını son yolculuğuna uğurladı. Acılı anne, kızının mezarına sarılarak ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine, Sedanur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz’ün Sedanur Güzel açıklaması

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Sedanur Güzel ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, ölüm sebebi ve cinsel istismar iddialarının patolojik inceleme sonucu belli olacağını belirtti.

Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda cenaze üzerindeki klasik otopsi işleminin tamamlandığını dikkat çeken Mehmet Fatih Camgöz, “Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patalojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.

VALİ DOĞAN'DAN TWEET

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan Sedanur Güzel'e ilişkin otopsi sonuçlarının açıklandığı bilgisinin doğru olmadığını bildirdi.

Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesinin, dün köyün yaklaşık bir kilometre uzağında üzeri taşla örtülü bulunduğunu anımsattı.

Güzel'in cenazesine kaldırıldığı Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında otopsi yapıldığını belirten Doğan, sonuçların henüz açıklanmadığını söyledi.

Numunelerin incelenmesi için Van'a gönderildiğini dile getiren Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan 'otopsi sonuçları açıklandı' bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van'a gönderilmiş olup neticelenince sonuçlar kamuoyuna açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

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