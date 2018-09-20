Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmalarına yeniden başlandı. Kağızman’a bağlı Paslı köyünde yürütülen arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katılıyor.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği ‘Atak’, arama kurtarma köpeği ‘Gazel’, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği ‘Obert’ ve iz takip köpeği ‘Calisto’ ile yürütülüyor.

İHA'nın haberine göre köylerdeki evler yeniden tek tek aranırken, havadan ise arama çalışmalarına helikopter ve drone ile destek veriliyor.

KÖYDE SESSİZLİK HAKİM

Kağızman’a bağlı Paslı Köyü’nde 5 gün önce evinden meyve toplamak üzere çıkan ve bir daha haber alınamayan Sadanur Güzel’in kaybolmasıyla ilgili önceki gözaltına alınan komşuları E.B’nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Öte yandan Sedanur Güzel’in yaşadığı Paslı Köyü’nde sessizlik hakim, ekipler birlikte arama çalışmlarına katılan köylüler, Sedanur Güzel’in evinde önünde toplanarak Sedanur’dan gelecek güzel haberi bekliyor.

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