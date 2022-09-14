Sedat Peker'in Beykoz'daki evine ateş açıldı 0:00 / 0:00

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Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu iddia edilen Sedat Peker'in Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişiler ateş açtı. Silahlı saldırıda Peker'in korumalarından bir kişi yaralandı. Halk TV'de silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri yayınlandı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "Sedat Peker’in evine Hyundai Accent bir araç geliyor, içinde tek kişi var, Beykoz korusuna giriyor, korunun sonunda güvenlik bariyeri var, yerden yükselen hidrolik mantar bariyer, dostça el sallıyor, bariyer açılıyor, evin önüne geliyor, bahçede güvenlik kulübesi var, orada bekleyen görevlilerle merhabalaşıyor, oturuyor, sohbet ediyor, çay ikram ediyorlar, içiyor, sigara içiyor, bu durum evdeki görevliler açısından hiç yadırgatıcı değil, çünkü Sedat Peker’i sevenler sürekli eve geliyor, Sedat Peker oradayken de bu dostça gelenleri buyur ederlerdi, çay kahve ikram ederlerdi, saldırgan belli ki bu durumu önceden gözlemlemiş, keşif yapmış, dostça sohbet ediyor, on dakika kadar sonra gideyim artık diyor, aracına biniyor, bariyerleri indirtiyor, bariyeri geçer geçmez silahını çıkarıyor, bariyerin yanında duran Yılmaz Günay’a üç el ateş ediyor, Yılmaz Günay yıllardır Sedat Peker’in yanında, sevdiği güvendiği bir insan, ikisi bacağına biri karnına isabet ediyor, bariyerleri geçmiş bulunan saldırgan vınlıyor, Yılmaz Günay hastaneye kaldırılıyor, sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi yok" bilgisini paylaştı.