SEDDK, İslami Finansal Hizmetler Kurulu ile bir araya geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 19 Kasım 2024 tarihinde, katılım finans alanında uluslararası standart düzenleyici bir kuruluş olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) heyeti ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Katılım Sigortacılığının Geleceği değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’deki katılım sigortacılığının mevcut durumu, yasal altyapısı ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri kapsamlı bir şekilde IFSB heyetiyle paylaşıldı.

SİGORTACILIK BİLİNCİNİN YAYGINLAŞMASI HEDEFİ Bu çerçevede, katılım sigortacılığının sigortacılık bilincinin yaygınlaşması ve sigortalılık oranının artırılmasındaki rolü ve önemi ile bu alanda kamu ve özel sektör işbirliği dünya uygulamaları ile örneklendirilerek tartışıldı. Bu minvalde, devam eden katılım sigortacılığı mevzuatı çalışmaları ve sektöre kazandıracağı yenilikler üzerinde duruldu. Türkiye’de bu alanda atılması planlanan adımlar hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı. IFSB heyeti ise dünyadaki katılım finans sektörüne dair genel bir değerlendirme yaparak, yayımladıkları standartların sektöre etkilerini, bu alandaki öncü rollerini ve uluslararası deneyimlerini paylaştı. Heyet, sektörel gelişim için uluslararası standartların önemine vurgu yaparak, katılım sigortacılığının gelişmesine katkıda bulunabilecek yeni ortak çalışma alanları önerdi.