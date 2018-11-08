3 | 15

Çocuğu için bir tişörte binlerce TL vermeyeceğini belirten Avcı, “Bu yanlış bir durum. Marka takıntım hiç yok. İhtiyacım doğrultusunda ne gerekiyorsa onu giyiyorum. Kıyafet konusunda maddesel şeylere fazla önem veren biri değilim, öyle bir merakım olmadı. Çocuğumu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum” diyerek, giyime dudak uçuklatan paralar harcayan isimlere gönderme yaptı.