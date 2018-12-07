Gösterilerine ilginin yoğun olduğunu söyleyen Sefa Doğanay, "Gösterilerim biletli ve biletler gösterilerden 15 gün önce bitti. Bu ilgi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Menajeri ile geldiği alışveriş merkezinde bir kafede mola veren Doğanay, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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