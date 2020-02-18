Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Nare'nin yaşadıkları ve Akın'ın gerçek yüzü adım adım ortaya çıkıyor. Ama asıl kıyamet Nare'nin başına gelenlerin videosunu Sancar'ın izlemesi ile yaşanacak. Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm özeti haberimizde...

SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFİRİN KIZI 9. SON BÖLÜM

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.