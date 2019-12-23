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Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı: Sancar ile Nare yakınlaşıyor! Sefirin Kızı 2. son bölüm

Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Ekran yolculuğuna bu akşam 2. bölümüyle devam eden Sefirin Kızı'nda Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare, Sancar'dan kızını almak için harekete geçti ancak beklenmedik bir şey yaşandı. Güven, yasal olarak velayeti altında bulunan Melek'i polis zoruyla aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Sanca ile Nare'nin Melek'i almak için harekete geçtiği görülüyor. İşte Sefirin Kızı 2. son bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanı

Sefirin Kızı

Sefirin Kızı bu akşam ekranlara gelen 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in bulunduğu Sefirin Kızı'nın yönetmenlik koltuğunda Emre Kabakuşak yer alıyor. Dizinin senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem üstleniyor. İşte Sefirin Kızı 2. son bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nare, kızını Sancar’dan geri alabilecek mi?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

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