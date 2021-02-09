Sefirin Kızı 39. son bölümünde; Halise ve Yahya’nın bebek konusundaki kararsızlığı, onları Dudu’nun hiç memnun olmayacağı bir yola sevk eder. Baba olmayı her şeyden çok isteyen Yahya, aklındaki şüpheyi silmeden devam edemeyeceğini fark eder. Elvan ise bebek haberinin konakta yarattığı etkiyle kendine bir düzen kurma yolunda ilk kararlı adımını atacaktır. Peki Sefirin Kızı 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 39. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in kulübeye gitme isteğine Sancar artık kayıtsız kalamaz ve neden gidemeyeceklerini açıklamak zorunda kalır. Ancak Melek’in kulübede bir misafir oluşuna verdiği beklenmedik tepkiyle Melek’i Mavi ile tanıştırmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi’nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar’ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir.

Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi’nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.