Sefirin Kızı 6. son bölümü izlendi. Sefirin Kızı son bölümünde, Menekşe'nin Nare ile ilgili kurduğu tüm planları deşifre oluyor. Sancar ise hesap sormak için Menekşe'nin abisine gidiyor.

SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.