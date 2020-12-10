Star TV ekranlarının ilgiyle izlnen dizisi Sefirin Kızı salı akşamı takipçileriyle buluşmuştu. İzleyenler tarafından merak edilen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— STAR TV (@startv) December 9, 2020

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?