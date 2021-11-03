Dilovan, "Alan Dere, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz. Ocak ayının başı gibi inşallah güzel bir haber gelirse kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.