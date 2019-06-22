Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barış Erdoğan´ın ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti.

Barış Erdoğan´ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AĞABEYİ 8 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞ

Öte yandan, Barış Erdoğan´ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari´nin Şemdinli ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK´lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.