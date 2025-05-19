Şehidin vasiyetini 104 yıl sonra yerine getirdi

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'nde Mezarlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Yaşar Efiloğlu'nun dedesi Kamiloğlu Mehmet, Sakarya Meydan Muharebesinde 1921 yılında 15'inci Tümen'de er olarak savaşırken, dayısı ile birlikte vuruldu.

Kamiloğlu Mehmet, tedavi gördüğü hastanede şehit olmadan önce, cenazesinin doğduğu topraklara götürülmesini vasiyet etti. Er Mehmet’in torunu Yaşar Efiloğlu, dedesinin vasiyetini öğrendikten sonra araştırma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mürettep Müfreze Gönüllüleri ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle, şehidin muhtemel gömülü olduğu Ankara'nın Haymana ilçesindeki bölge belirlendi. Yaşar Efiloğlu, Ordu'da dedesi için temsili mezar yaptırırken, Haymana'dan da mezara götürmek üzere toprak aldı.

Yaşar Efiloğlu, dedesi için memleketinde çeşme ve tabela da yaptırdığını belirterek, "Dedem, öz dayısı Hurşit Efiloğlu'nun kucağında şehit oldu. Son dakika şehit olurken vasiyeti ‘Beni bu topraklarda bırakma dayı’ olmuş. Dayısı da Kurtuluş Savaşı gazisi olarak 1981'de vefat etti. Vefat ettiği dakikaya kadar hep ‘Gidin dedenizi bulun’ dedi. Babam 1978'de vefat ederken, günün imkanıyla bir şeyler yapamadı. Büyük ağabeylerime vasiyet etti. Ağabeyim de ölürken bana vasiyet etti. ‘Dedenin kabrini bul, aileden tek okuyan çocuk sensin, bu topraklarda, onun maaşıyla alınan topraklarda büyüdük, bizim bir vefa borcumuzdur. Bu vazife de sendedir’ dedi. Ben de yola çıktım, gereğini yaptım. Onlar için bir şehit tabelası, onlar için bir şehit çeşmesi, onlar için bir anıt mezar yaptırdım, bayrağını diktim" dedi.