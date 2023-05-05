Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

Şehir Tiyatroları 11 ödüle layık görüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Üstün Akmen Ödülleri’nden 11 ödüle birden layık görüldü

Şehir Tiyatroları 11 ödüle layık görüldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle 2019’dan beri yapılamayan Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri bu yıl kaldığı yerden devam etti.
Ödüller, Fulya Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

Şaylan Akmen başkanlığındaki Anta Toros, Ayşen İnci, Gülçin Üstüntaş, İsak Behar, Neriman Uysal, Pınar Çekirge, Suna Keskin, Şenay Tanrıvermiş ve Melike Birgölge’den oluşan seçici kurul üyeleri tarafından 2019 - 2023 sezonlarında sahnelenen oyunlar, 2019 - 2022 ve 2022 - 2023 olmak üzere iki farklı dönem baz alınarak değerlendirildi.
Yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunlarına da sahnelerinde yer veren Şehir Tiyatroları, sahnelediği oyunlarla Üstün Akmen Ödülleri’nden 11 ödüle layık görüldü.

2019 - 2022 Ödül Listesi
• Yılın Dramaturgu... Gökhan Aktemur (Yaftalı Tabut)
• Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu... Doğa Başak (İki Efendinin Uşağı)
• Yılın Giysi Tasarımı... Eylül Gürcan (İki Efendinin Uşağı)
• Ekip Oyunu... Yaftalı Tabut

2022 - 2023 Ödül Listesi
• Üstün Akmen Onur Ödülü... Zihni Göktay
• Üstün Akmen Onur Ödülü... Hikmet Körmükçü
• Üstün Akmen Onur Ödülü... Naşit Özcan
• Yılın Oyunu... Cadı Kazanı
• Yılın Kadın Komedi Oyuncusu... Yeşim Koçak (Tartuffe)
• Yılın Koreografisi Ödülü... Meral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye
• Yılın Işık Tasarımı... Kemal Yiğitcan (Fosforlu Cevriye)

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Caz Festivali Parkorman'da
KÜLTÜR-SANAT Tek bilet, üç etkinlik, on konser!
Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, 22. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu
KÜLTÜR-SANAT Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, 22. Vehbi Koç ...
İstanbul Modern’in yeni binası açıldı
KÜLTÜR-SANAT İstanbul Modern’in yeni binası açıldı
Venedik Barok Orkestrası ile İş Sanat'ta müzik yolculuğu
KÜLTÜR-SANAT Venedik Barok Orkestrası ile İş Sanat'ta müzik ...
İKSV Enstrüman Destek Fonu başvuruları devam ediyor 
KÜLTÜR-SANAT İKSV Enstrüman Destek Fonu başvuruları devam ediyor 
Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de
KÜLTÜR-SANAT Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de
Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi
KÜLTÜR-SANAT Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi
Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'
KÜLTÜR-SANAT Orchestra Theatre’dan 'Bir Terennüm'
Zerrin Tekindor 'Onur Ödülü' alacak
KÜLTÜR-SANAT 'Onur Ödülü' alacak
Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor
KÜLTÜR-SANAT Ölümcül Oyun 7 Mayıs'ta sezonu kapatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.