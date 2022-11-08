Şehir Tiyatroları İBB kütüphanelerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle İBB kütüphanelerinde çocuklara ve gençlere özel etkinlikler düzenliyor. İBB Şehir Tiyatroları sanatçılarının yer aldığı bu etkinliklerde yaş grubuna göre masal anlatımı ve söyleşiler yer alacak.

Her hafta farklı kütüphanelerde planlanan etkinliklerin ilk haftasında, Avcılar Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi’nde Gölge Karagöz, Güngören Sezai Karakoç Kütüphanesi’nde Kuklalarla Masal Atölyesi, Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi’nde Sevinç Erbulak’ın katılımıyla Kütüphane Buluşmaları gerçekleştirilecek.

Söyleşi, Karagöz ve Masal Atölyeleri

İBB Şehir Tiyatroları sanatçılarından Özgür Atkın ve Can Alibeyoğlu Gölge Karagöz etkinliğinde hem geleneksel gölge sanatımıza dair bilgiler verecek hem de örnekle sunacaklar. Ceren Hacımuratoğlu ve İrem Erkaya kuklalarla masal atölyesinde, katılımcılarla masalları kuklaları kullanarak anlatacaklar. Kütüphane Buluşmaları’nın konuğu ise oyuncumuz Sevinç Erbulak olacak. Kütüphaneye ismini veren yazar ve şairimiz Gülten Akın’ın anlatılacağı, şiirlerinin okunacağı programda, Sevinç Erbulak oyunculuk ve sanat yaşamına dair de bir söyleşi gerçekleştirecek.

PROGRAM



8 Kasım Salı

Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi / Avcılar

Karagöz Gölge Oyunu

16.00

6-12 Yaş

8 Kasım Salı

Sezai Karakoç Kütüphanesi / Güngören

Kuklalarla Masal Atölyesi

16.00

4+ Yaş

12 Kasım Cumartesi

Gülten Akın Kütüphanesi / Esenyurt

Sevinç Erbulak ile Söyleşi

14.00

Yetişkin