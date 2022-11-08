Şehir Tiyatroları İBB kütüphanelerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle İBB kütüphanelerinde çocuklara ve gençlere özel etkinlikler düzenliyor. İBB Şehir Tiyatroları sanatçılarının yer aldığı bu etkinliklerde yaş grubuna göre masal anlatımı ve söyleşiler yer alacak.
Her hafta farklı kütüphanelerde planlanan etkinliklerin ilk haftasında, Avcılar Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi’nde Gölge Karagöz, Güngören Sezai Karakoç Kütüphanesi’nde Kuklalarla Masal Atölyesi, Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi’nde Sevinç Erbulak’ın katılımıyla Kütüphane Buluşmaları gerçekleştirilecek.
Söyleşi, Karagöz ve Masal Atölyeleri
İBB Şehir Tiyatroları sanatçılarından Özgür Atkın ve Can Alibeyoğlu Gölge Karagöz etkinliğinde hem geleneksel gölge sanatımıza dair bilgiler verecek hem de örnekle sunacaklar. Ceren Hacımuratoğlu ve İrem Erkaya kuklalarla masal atölyesinde, katılımcılarla masalları kuklaları kullanarak anlatacaklar. Kütüphane Buluşmaları’nın konuğu ise oyuncumuz Sevinç Erbulak olacak. Kütüphaneye ismini veren yazar ve şairimiz Gülten Akın’ın anlatılacağı, şiirlerinin okunacağı programda, Sevinç Erbulak oyunculuk ve sanat yaşamına dair de bir söyleşi gerçekleştirecek.
PROGRAM
8 Kasım Salı
Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi / Avcılar
Karagöz Gölge Oyunu
16.00
6-12 Yaş
8 Kasım Salı
Sezai Karakoç Kütüphanesi / Güngören
Kuklalarla Masal Atölyesi
16.00
4+ Yaş
12 Kasım Cumartesi
Gülten Akın Kütüphanesi / Esenyurt
Sevinç Erbulak ile Söyleşi
14.00
Yetişkin
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