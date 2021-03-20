Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? 20 Mart Hangi illerde seyahat yasağı kalktı?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın en son yayımladığı genelgede şehirler arası seyahat uygulamasına devam edileceğini bildirdi. İşte seyahat yasağı kalkan iller...

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? 20 Mart Hangi illerde seyahat yasağı kalktı?

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Sorusu kademeli normalleşme detayları açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında iller haftalık vaka sayılarına göre şekillendi ve kısıtlamalar yeniden belirlendi. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan illerde yasak günlerinde seyahat yasağı da devam edecek. Peki seyahat yasağı kalkan iller hangileri

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.


ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük riskli iller olan, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır illerde şehirler arası yolculuk yasağı kaldırıldı.

Orta riskli iller olan: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars'ta da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek riskli iller olan: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli'nde pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Çok yüksek riskli iller olan: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS YOLCULUKLARINDA YÜZDE 50 ŞARTI KALDIRILDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığında getirilen yüzde 50 şartıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırının kaldırıldığını belirterek, "Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Huzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!
GÜNDEMHuzur uygulamasında 1311 kişi yakalandı!
AŞI RANDEVU ALMA: 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS aşı randevusu nasıl alınır?
BİBER GAZIYLA SOYGUN! Son dakika: Bankadan 90 bin TL'yi alıp kaçtı!
GÜNDEMBiber gazıyla soygun! 90 bin TL'yi alıp kaçtı!
ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı - Haberler
GÜNDEMABD plakalı araç ortalığı karıştırdı!
Suriye'de teröre darbe! Son dakika: 14 terörist öldürüldü
GÜNDEMTerör örgütü PKK'ya darbe! 14 terörist öldürüldü!
HELAL OLSUN! Yanan köyde duygulandıran karar! - Haberler
GÜNDEMYanan köyde duygulandıran karar!
Son dakika deprem haberleri: Erzincan sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
GÜNDEMBursa'da kafe çöktü faciadan dönüldü!
ŞAFAK BASKINI | Son dakika: PYD/YPG terör örgütüne operasyon!
GÜNDEMPYD/YPG terör örgütüne operasyon!