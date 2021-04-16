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Şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi? Otobüsle, özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabiliyor mu?

Vatandaşın gündeminde yeni koronavirüs kısıtlamaları var. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde uygulanacak kısmi kapanma kararlarından biri de şehirler arası seyahat yasaklarıyla ilgiliydi. "Şehirler arası seyahat yasaklandı mı?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası yolculuk yapılabiliyor mu, kısıtlama var mı?

Şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi? Otobüsle, özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabiliyor mu?

Şehirler arası seyahat etmesi gereken vatandaşlar seyahat kısıtlaması olup olmadığını merak ediyor. Koronavirüs salgınının ilk aylarında şehirler arası seyahat yasaklanmış, yolculuk için izin alınması zorunluluğu getirilmişti. Ramazan ayı boyunca uygulanacağı söylenen kısmi kapanma kararlarından biri de şehirler arası seyahatle ilgili oldu. Peki, seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı, yolculuk kısıtlaması olacak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma tedbirleri genelgesinde şehirler arası seyahatle ilgili "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak." denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARI ÇIKILMASI SERBEST OLAN ZORUNLU HALLER HANGİLERİ?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAPI DENETİMLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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