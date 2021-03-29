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Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Seyahat kısıtlaması geldi mi?

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirlerarası yolculuk için seyhat izin belgesi gerekli mi? İşte merak edilen detaylar...

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Seyahat kısıtlaması geldi mi?

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Akşam saatlerinde başlayan Kabine Toplantısı'nda yeni tedbirlerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Tedbirler arasında en çok merak edilen ise şehirlerarası seyahat yasağı gelip gelmeyeceği... Peki, şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi gerekli mi?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda şehirlerarası seyahat yasağı getirilmişti. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı yeniden gündeme gelmişti.

Gün itibariyle Kabine Toplantısı sonrası yasak gelmesi durumunda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

SEYHAT İZİN BELGESİ ZORUNLU MU?

65 yaş ve üzerindekilerin ise yolculuk yapmaları için İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. 65 yaş ve altındakilerin ise seyahat izin belgesi alma zorunlulukları şu an için bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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