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Seyehat yasağı ne zaman kalkacak? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde vakalarına rastlanan koronavirüsün daha fazla yayılmaması adına alınan tedbirler arasında seyahat yasağı getirildi. Şehirlerarası yolculuklar için valiliklerden izin belgesi alınması talep edildi. Peki, şehirlerarası seyehat yasağı ne zaman kalkacak?

ŞEHİRLERARASI SEYEHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durduruldu.

Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

Şehirler arası seyahat yasağı Mayıs itibarıyla sona ercek.

SEYEHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

1-E- devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

2- Giriş yapma işlemini tamamlayan kullanıcılar İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan " e Başvuru" kısmına girerek karşısına gelen seçeneklerden " Seyahat İzin İşlemleri işaretlemesi gerekiyor.

3- Bunun işlemin ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar " Özel araçla seyahat izin belgesi" veya " Otobüs seyahat izin belgesi" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretliyorlar. Bu işlemin devamında "alt başvuru türü" ile belirtilen kısma bulundukları ilin valiliğini girmeleri gerekiyor. (Örneğin: İstanbul Valiliği)

4- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.