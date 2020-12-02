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Şehirlerarası seyahat yasağı SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Son dakika şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Bakanlar Kurulu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklama sonrasında merak edilen soru da cevabını bulmuş oldu. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı...

Şehirlerarası seyahat yasağı SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Şehirlerarası seyahat yasağı ilan edildi mi? Merak edilen sorular geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamanın ardından cevabını buldu. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili detaylar...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda şehirlerarası seyahat yasağı getirilmişti. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı yeniden gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soru cevabını buldu. Şehirlerarası seyahatle ilgili yeni bir kısıtlamaya gidilmedi. 65 yaş ve üzeri için ise HES kodu ile seyahat zorunluluğu sürüyor.

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