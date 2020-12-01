Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu'nda yeni tedbirler alındı. Tedbirlerin açıklanmasının ardından "Şehirlerarası seyahat yasağı var mı?" sorusu da cevabını buldu. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı getirildi mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda şehirlerarası seyahat yasağı getirilmişti. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı yeniden gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soru cevabını buldu. Şehirlerarası seyahatle ilgili yeni bir kısıtlamaya gidilmedi. 65 yaş ve üzeri için ise HES kodu ile seyahat zorunluluğu sürüyor.