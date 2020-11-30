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Şehirlerarası yasak geldi mi? Şehir dışı seyahat yasağı kararı alındı mı?

Şehirlerarası yasak getirildi mi? Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yasaklar gündemde... En çok merak edilip araştırılan yasaklar arasında ise şehirlerarası seyahat yasağı da yer alıyor. Gözler kabine toplantısına çevrildi. İşte, şehirlerarası yasakla ilgili merak edilen detaylar...

Şehirlerarası yasak geldi mi? Şehir dışı seyahat yasağı kararı alındı mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı getirilecek mi? Şehirlerarası sokağa çıkma yasağı geldi mi? Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda bugün korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirler görüşülecek. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? İşte, merak edilen detaylar...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Bugün ki toplantı sonrasında şehirlerarası seyahat yasağı gelip gelmeyeceği belli olacak.Henüz alınmış resmi bir karar yok. Ancak geçtiğimiz aylarda korona virüsü ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir seyahat yasağı getirilmiş büyükşehirlerden giriş ve çıkış yasaklanmıştı.

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