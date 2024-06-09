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        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:13
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        Şehit Aybüke Yalçın paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7. yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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