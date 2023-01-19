Şehit Burak Tortumlu'nun adı İzmir'deki kütüphanede yaşayacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2022'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun adının verildiği kütüphanenin hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törene, şehidin Erzurum'dan gelen annesi Erengül ile babası Süleyman Tortumlu da katıldı.

İzmir'de yaşayan Ahmet Selim Pozan ile arkadaşları tarafından çeşitli kurum ve vatandaşların destekleriyle yürütülen "Şehit Kütüphaneleri Projesi'nin 30'uncu açılışı, Çiğli ilçesindeki Maltepe İlkokulu'nda yapıldı.

Bugün 30'uncu kütüphaneyi öğrencilerin kullanımına açtıkları için mutlu olduklarını ifade eden Pozan, "Bu çocuklar yarının bürokratları, öğretmenleri, valileri, komutanları, askerleri, polisler olacak. Çocuklara Atatürk milliyetçiliğini, vatanperverliğin ne demek olduğunu aşılamak istiyoruz. Projemiz bu yönde devam ediyor. Durmayacağız, Allah'ın izniyle gücümüz yettiğince Türkiye'nin her yerine gideceğiz" dedi.

"ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ FARKLI ŞEHİRDEKİ KÜTÜPHANELERE VERİYORUZ"

Şehitlerin isimlerini farklı şehirlerdeki kütüphanelere verdiklerine işaret eden Pozan, "Burak Tortumlu'yu İzmir'deki çocuklar tanımıyor ama çocuklar artık biliyor, araştırıyor. Kerem Oğuz Erbay'ı biz İzmirliler biliyoruz ama Vanlılar bilmiyorlardı, artık kütüphaneleri var, biliyorlar. Tekirdağlı şehit öğretmen Neşe Alten adıyla Mersin'e kütüphane yaptırdık. 1993'te şehit olmuştu. Mersinliler de artık onu biliyor" diye konuştu.

Projeleri hazırlarken gönüllülerden nakdi bağış kabul etmediklerini, ihtiyaç duyulan kitap, masa, dolap, boya gibi malzemeleri okullara göndermelerini istediklerini vurgulayan Pozan, kendilerinin de tadilat, boya, kurulum gibi işleri gönüllü yaptıklarını anlattı.