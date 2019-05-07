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Şehit Mevlüt Metin son yolculuğuna uğurlandı

AA

Görev yaptığı uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru Mevlüt Metin'in naaşı, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı

Mevlüt Metin

Ankara'da görev yaptığı uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru Mevlüt Metin'in naaşı, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Çankırı'ya gönderilen şehit Metin'in cenazesi, TOBB Fen Liseli öğrencileri tarafından okullarının önünde bayraklarla karşılandı. Konvoy geçişi sırasında Türk bayrağını havaya kaldıran öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyüne götürülen şehit Metin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Sarıkaya Yeni Cami avlusuna getirildi.

Şehidin annesi Zeliha, eşi Sebahat, kızları İlknur ve Birsen ile jandarma komando uzman çavuş olarak Tunceli'de görev yapan oğlu İlker Metin, burada tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Sebahat Metin törene şehit eşinin üniforması ile katıldı.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Metin için polisler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek ile vatandaşlar katıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru Mevlüt Metin, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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