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Haberler Gündem 3. Sayfa Şehit öğretmenin tahtaya yazdığı son ders notları ortaya çıktı! - Haberler
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Ayşenur Öğretmen'in son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada

Karkamış'ta YPG/PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın son derste tahtaya yazdığı notlar ortaya çıktı. Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapan öğrencileri ise büyük hüzün yaşadı

Şehit öğretmenin tahtaya yazdığı son ders notları ortaya çıktı! - Haberler
Şehit öğretmenin tahtaya yazdığı son ders notları ortaya çıktı!
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AA

YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapan öğrencileri büyük hüzün yaşadı.

AA'da yer alan habere göre teröristlerin 21 Kasım'da Karkamış'a yönelik saldırısında hedef olan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulunda eğitim öğretim, 9 günlük aranın ardından yeniden başladı. Öğretmen Alkan'ın eğitim verdiği 4C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.

AA ekibinin de tanıklık ettiği ilk derste, Ayşenur Öğretmen'in hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı.

Ayşenur Öğretmen'in, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz." notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

ÖĞRENCİLERDE BURUK SEVİNÇ

Alkan'ın öğrencilerinden M.Ç., okula yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Okulda Ayşenur Öğretmen'i göremeyince çok üzüldüm. Okula geldiğimde tahtada halen yazdıkları duruyordu. Bunu görünce de çok üzüldüm. Şimdi yeni öğretmen geldi." ifadelerini kullandı.

F.N.B. de bir yandan Ayşenur Öğretmen'i görememenin üzüntüsünü bir yandan da yeni öğretmenle tanışmanın buruk sevincini yaşadıklarını anlattı.

4C sınıfında okuyan İ.Ç. ise Ayşenur Öğretmen'i göremediği için üzgün olduğunu vurgulayarak, "Onu göremeyince ağlamıştım. Yeni öğretmenimiz geldi ama Ayşenur Öğretmen'i çok özlüyorum." diye konuştu.

Üzüntüsünü dile getiren öğrencilerden F.H. de "Okula geldiğimde Ayşenur Öğretmen'i göremedim. Yeni öğretmen geldi, eğitime onunla devam edeceğiz. Ama yine de çok üzülüyorum. Çünkü Ayşenur Öğretmen çok iyi bir öğretmendi, onu çok seviyorduk." dedi.

Öğrenci Ş.M., "Okulda Ayşe hocayı görmediğim için üzüldük. O bize her gün oyun oynatıyordu. Onu çok seviyorduk. Önceden ona her gün mektup verirdim. Yeni öğretmen için de sevindik ama yine de Ayşe Öğretmen için üzgünüz." diye konuştu.

OKULDAKİ DİĞER ÖĞRENCİLER DE ÜZGÜN

3A sınıfı öğrencisi E.G. de saldırının ardından amcasının kendisini okuldan alıp eve götürdüğünü anlatarak, o günden bu yana okulunu çok özlediğini ifade etti.

Okulun yanı sıra arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini dile getiren E.G., Ayşenur Öğretmen'i de tanıdığını ve okulda göremeyince üzüldüğünü söyledi.

4A sınıfı öğrencilerinden M.A. ise tatil süresince Gaziantep'teki yakınlarının yanında olduğunu belirterek, "Okulu çok özlemiştim. Okula geldiğim için kendimi iyi hissediyorum. Ayşenur Öğretmen'i de çok özledim." dedi.

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