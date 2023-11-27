Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da törenle toprağa verildi
Şehit Kızıltaş için Şanlıurfa Asri Mezarlıkta tören düzenlendi. Şehidin eşi Fatma, annesi Şekha, babası Halil Kızıltaş ve diğer yakınları, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kızıltaşın kardeşi Zeynep, ağabeyinin parkasını giyerek törene katıldı.
İl Müftüsü Ramazan Tolanın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbir ve dualar eşliğinde omuzlarda kabrine kadar taşındı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan dua sonrasında şehidin cenazesi defnedildi.
Törene, şehit Kızıltaşın yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Sağlam ve askerler katıldı.
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