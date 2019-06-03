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Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşlarınca çekilen son videosu ortaya çıktı.

Görüntüleri silah arkadaşları çekti

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında çekildiği tahmin edilen videoda şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, operasyona gitmeden önceki son anını arkadaşlarına anlatıyor.

Şehit Zencirli, aldığı eğitimi ve hangi duygularla operasyona gittiklerini anlatırken videoda istirahat halinde olduğu görülüyor.

Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli silah arkadaşlarına "Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek" diyor.

Kırşehirli olan şehit Zencirli, ailenin 5 çocuğundan biriydi ve annesiyle ikamet ediyordu.

  

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