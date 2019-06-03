Görüntüleri silah arkadaşları çekti

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında çekildiği tahmin edilen videoda şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, operasyona gitmeden önceki son anını arkadaşlarına anlatıyor.

Şehit Zencirli, aldığı eğitimi ve hangi duygularla operasyona gittiklerini anlatırken videoda istirahat halinde olduğu görülüyor.

Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli silah arkadaşlarına "Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek" diyor.

Kırşehirli olan şehit Zencirli, ailenin 5 çocuğundan biriydi ve annesiyle ikamet ediyordu.